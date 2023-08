'Herança da Grande Mãe Rússia': por que discurso do papa irritou a Ucrânia

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, classificou a linguagem do papa como "muito infeliz".

"É com este tipo de propaganda imperialista (...) que o Kremlin justifica o assassinato de milhares de ucranianos e a destruição de centenas de cidades e aldeias ucranianas", disse ele na noite de segunda-feira.

"É muito lamentável que as ideias russas de grande potência, que são, de fato, a causa da agressividade crônica da Rússia, saiam consciente ou inconscientemente da boca do papa, cuja missão, na nossa opinião, é justamente abrir os olhos da juventude russa sobre o curso destrutivo da atual liderança russa", acrescentou.

O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, disse nesta terça-feira que os comentários "espontâneos" do pontífice tinham como objetivo "encorajar os jovens russos a preservar e promover o que há de positivo no grande patrimônio cultural e espiritual da Rússia".

"E certamente não para exaltar a lógica imperialista e as personalidades do governo", acrescentou Bruni.

O papa Francisco faz regularmente apelos à paz na Ucrânia, embora nos primeiros meses após a invasão russa tenha recebido críticas por não ter apontado Moscou como o agressor.