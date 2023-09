Ataques contra um barco e uma base militar deixam mais de 60 mortos no Mali

Até 49 civis e 15 soldados morreram nesta quinta-feira (7) em dois ataques "reivindicados por terroristas" da Al-Qaeda contra um barco de passageiros e uma base militar no norte do Mali, anunciou o governo do país africano.

Os dois ataques atingiram "o barco Tombuctu" que navegava pelo rio Níger e a "posição do exército" em Bamba (norte), com "um balanço provisório de 49 civis e 15 soldados mortos", de acordo com um comunicado do governo deste país da instável região do Sahel.

A autoria do ataque à base militar foi reivindicada nesta quinta-feira pelo Grupo de Apoio ao Islã e aos Muçulmanos (GSIM), afiliado à Al-Qaeda, segundo o Site, uma organização americana especializada em grupos jihadistas.