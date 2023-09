Arma e bebedeira: o filho de Biden que virou 'calcanhar de Aquiles' do presidente

Drogas e caso com viúva do irmão. Em seu livro autobiográfico "As coisas boas da vida" (2021), Hunter relata suas bebedeiras com vodca e as perambulações pela noite suburbana em busca de drogas, as tentativas frustradas de desintoxicação e os casos efêmeros com a viúva do irmão, Beau.

Relação com o pai. A respeito do pai, escreveu na obra: "Nunca me abandonou, nunca me ignorou, nem me julgou". "Em alguns momentos, sua perseverança inclusive me irritava", admitiu.

Hoje, ele garante estar livre das drogas. Casado novamente, agora ele se dedica à pintura.

Filha "escondida". Mas, o passado volta de vez em quando a atormentá-lo, assim como a seu pai. Recentemente, o presidente democrata admitiu que não tinha seis, mas sete netos, ao reconhecer a existência de uma menina, fruto de um relacionamento de Hunter.

À sombra do irmão mais velho

4.dez.2013 - O vice-presidente americano, Joe Biden, acompanhado dos filhos, Finnegan e Hunter Biden Imagem: Ng Han Guan/Reuters

Comparações. Joe Biden fala pouco em público sobre o filho caçula, mas costuma evocar a memória do primogênito, Beau, que, segundo o presidente, também poderia ter chegado à Casa Branca se não tivesse morrido em 2015 de um câncer no cérebro.