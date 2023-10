Premiê britânico pede que Ocidente dê armas para que Ucrânia 'termine o trabalho'

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, pediu nesta quarta-feira (4) aos países aliados que continuem fornecendo armas à Ucrânia para "terminar o trabalho" e impedir a invasão russa, em um momento em que a ajuda militar de algumas nações ocidentais parece ser questionada.

"Digo aos nossos aliados que se oferecermos os meios necessários ao presidente (Volodymyr) Zelensky, os ucranianos terminarão o trabalho", disse o chefe do governo conservador em um discurso no último dia do congresso do seu partido em Manchester (norte da Inglaterra).

Sunak lembrou no seu discurso que o Reino Unido foi o primeiro país a fornecer tanques ao Exército ucraniano.