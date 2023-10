Hezbollah e Israel voltam a trocar disparos na fronteira com Líbano

O movimento pró-Irã Hezbollah e Israel voltaram a trocar disparos nesta quarta-feira (11), depois de o grupo xiita ter lançado um ataque com mísseis, do sul do Líbano, em represália pela morte de três dos seus combatentes na segunda-feira em bombardeios israelenses.

Estes confrontos entre o Hezbollah e o Exército israelense começaram depois de o grupo islâmico palestino Hamas lançar no sábado uma ofensiva sem precedentes no sul de Israel, a partir da Faixa de Gaza, que deixou centenas de mortos em ambos os lados.

Em um comunicado, o Hezbollah disse que atacou "com mísseis teleguiados uma posição israelense" em frente à aldeia fronteiriça libanesa de Dhaira, "em resposta às agressões sionistas de segunda-feira" que causaram a morte de três de seus membros.