Israel e Hamas negam informações sobre cessar-fogo em Gaza

O Exército israelense exige desde sexta-feira que 1,1 milhão de habitantes do norte de Gaza sigam para o sul, ante uma possível ofensiva no enclave, ao redor do qual posicionou dezenas de milhares de soldados.

Nesta segunda-feira, o Exército informou que evitará atacar durante a manhã os corredores de saída que ligam o norte e o sul da Faixa de Gaza.

As tropas aguardam a ordem para o início da operação que terá como objetivo destruir o Hamas, o movimento extremista que governa Gaza desde 2007, informaram fontes militares.

Os palestinos aguardam a chegada de ajuda humanitária ao enclave, que está acumulada perto da passagem de Rafah, no Egito.

"Espero ouvir boas notícias esta manhã sobre a entrada de ajuda em Gaza através de Rafah (...) para ajudar um milhão de pessoas deslocadas ao sul e aquelas que já viviam na região", declarou o diretor de operações de emergência da ONU, Martin Griffiths, em um comunicado.

Os bombardeios israelenses mataram até o momento 2.750 pessoas, segundo as autoridades locais.