Presidente eleito do Equador é herdeiro de bilionário e mais jovem no cargo

Nascido em Guayaquil, ele é filho da médica Anabella Azin e de Álvaro Noboa, dono de mais de 100 empresas. Conhecido como "magnata da banana", por controlar 50% de um conglomerado de exportação da fruta, ele tem um patrimônio de mais de R$ 1 bilhão.

Daniel Noboa estudou nos Estados Unidos. Ele se formou em uma escola de negócios na Universidade de Nova Iorque e fez pós graduações nas universidades de Harvard, em Massachussets, e Evanston, em Illinois.

O preisdente eleito começou a carreira política em 2021, como deputado da Assembleia Nacional. Ele venceu as eleições à Presidência pelo partido ADN (Ação Democrática Nacional), considerado de centro.

Noboa assume em meio a uma onda de violência no Equador. As eleições ficaram marcada pelo assassinato do candidato Fernando Villavicencio, em agosto, durante um encontro político a 11 dias do primeiro turno.