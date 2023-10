Após ataque mortal a hospital, palestinos protestam na Cisjordânia

Em Nablus, mais ao norte, grupos de palestinos se manifestaram exibindo bandeiras do Hamas, segundo um jornalista da AFP.

Segundo a agência oficial de notícias palestina Wafa, Abbas, presidente da Autoridade Palestina, afirmou no domingo que "as políticas e ações do Hamas não representam o povo palestino", em alusão ao ataque sangrento realizado em 7 de outubro por comandos do movimento islamita em território israelense.

A frase foi suprimida em seguida em uma nova versão da informação publicada pela agência.

Por outro lado, Abbas condenou nesta terça o que chamou de "massacre" e declarou luto de três dias nos Territórios Palestinos depois do trágico bombardeio de um hospital em Gaza.