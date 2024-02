Hamas relata quatro mortes após corte de oxigênio em hospital de Gaza atacado por Israel

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou nesta sexta-feira (16) que quatro pacientes morreram após os cortes de energia elétrica que interromperam a distribuição de oxigênio medicinal em um hospital de Gaza, depois que as forças israelenses assumiram o controle do local.

"Os geradores do complexo de saúde pararam e a energia elétrica foi cortada no hospital Nasser de Khan Yunis", no sul do território palestino, afirma um comunicado.

Segundo o ministério, as vidas de outros seis pacientes na unidade de terapia intensiva estão em perigo, assim como as vidas de três crianças na creche do estabelecimento.