Quem é o indicado de Trump ao FBI e por que anúncio causou polêmica nos EUA

O presidente eleito Donald Trump indicou Kash Patel para liderar o FBI, a polícia federal norte-americana. O anúncio realizado ontem, porém, causou polêmica nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Regra do FBI pode atrapalhar nomeação. Nomeado por Trump em 2017, o atual chefe da agência, Christopher Wray, ficaria, conforme a lei, por 10 anos no cargo —a legislação tem como objetivo deixar o FBI "isolado" da política e sem interferência do presidente.

Possível resistência no Congresso. A nomeação de Patel provavelmente atrairá resistência dos democratas do Senado e possivelmente até de alguns republicanos, embora Patel tenha recebido apoio público de alguns republicanos de destaque, como o procurador-geral do Texas, Ken Paxton.