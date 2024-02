'Década mais perigosa': guerras e golpes colocam mundo à beira de crise militar

Segundo o relatório, o Exército ucraniano demonstrou "engenhosidade", sobretudo no Mar Negro, com o uso de drones marinhos.

Aumento de gastos militares

Ao todo, os gastos militares no mundo aumentaram 9% no ano passado, chegando aos US$ 2,2 trilhões (quase R$ 11 trilhões na cotação da época), um valor sem precedentes, de acordo com o IISS, e que espera novo aumento em 2024.

A organização explica que este fenômeno se deu, principalmente, devido à guerra na Ucrânia e às tensões em torno da China.

O relatório foi publicado no momento em que o ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump levantou a possibilidade de parar de defender os países da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) que não pagassem suas dívidas.

De acordo com o IISS, apenas 10 dos 31 países-membros desta aliança atlântica estão cumprindo o objetivo de dedicar 2% do Produto Interno Bruto (PIB) ao gastos militares, embora 19 o tenham aumentado.