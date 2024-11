Bolsonaristas comparam atentado à facada: 'Adélio não agiu sozinho?'

Em seguida, fez o mesmo com declaração da deputada Soraia Tronicke (Podemos-MS). "Mais uma colocando em xeque a atuação solitária de Adélio?", questionou o parlamentar um tuite de Thronicke, que disse: "não acredito em ato de 'lobo solitário', mas vamos aguardar as investigações".

Ela está afirmando que Adélio não agiu sozinho? https://t.co/F1b8F6Qahc -- Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) November 14, 2024

Carlos Bolsonaro questionou a indicação do delegado que investiga as explosões. Responsável por investigar a facada sofrida por Bolsonaro, o diretor de inteligência da Polícia Federal, Rodrigo Morais Fernandes, também investiga o atentado à praça dos Três Poderes. "O mesmo delegado que apontou que Adélio agiu sozinho na tentativa de assassinato de @jairbolsonaro cometida por antigo filiado do PSOL (...) agora surge como o investigador do incidente de ontem na Praça dos Três Poderes", diz o vereador.

Pergunto: quais são as chances de termos uma investigação genuinamente profissional, isenta e independente?

Carlos Bolsonaro

Só mais uma coincidência na democracia brasileira!



O mesmo delegado que apontou que Adélio agiu sozinho na tentativa de assassinato de @jairbolsonaro cometida por antigo filiado do PSOL, mesmo que posteriormente tenha aparecido o envolvimento de seus advogados com PCC e? pic.twitter.com/XvQ711wYOs -- Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 14, 2024

Jair Bolsonaro também tentou se dissociar de Wanderley Luiz. Ao contrário da tentativa de ligar Adélio Bispo ao PSOL —embora Adélio tivesse se desfiliado do partido quatro anos antes da facada—, o ex-presidente afirmou ao Metropoles que se filiou ao PL anos depois de Wanderley Luiz se candidatar a vereador pelo mesmo partido, em 2020.