Exército de Israel volta a bombardear o sul de Beirute

Muitos moradores dos subúrbios ao sul de Beirute, um dos redutos do Hezbollah atacados há várias semanas por Israel, fugiram da área, embora alguns retornem durante o dia para inspecionar suas casas e estabelecimentos comerciais.

Desde 23 de setembro, o Exército de Israel efetua uma intensa campanha de bombardeios no Líbano, em particular contra redutos do Hezbollah. Uma semana depois, as tropas israelenses iniciaram uma ofensiva terrestre no sul do país.

O objetivo da campanha é neutralizar a organização pró-Irã para permitir o retorno dos moradores que abandonaram o norte de Israel devido ao lançamento de foguetes do Líbano, que começou em outubro de 2023 em solidariedade ao movimento palestino Hamas, em guerra com o Estado hebreu em Gaza.

As autoridades libanesas afirmam que mais de 3.360 pessoas morreram no país devido ao confronto com Israel desde outubro do ano passado.