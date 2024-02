Incêndio em edifício residencial deixa ao menos 15 mortos no leste da China

Pelo menos 15 pessoas morreram e 44 ficaram feridas em um incêndio em um edifício residencial na cidade de Nanquim, no leste da China, informaram neste sábado (24, noite de sexta-feira em Brasília) as autoridades.

O incêndio foi declarado às 04h39 locais desta sexta-feira (17h39 da quinta-feira em Brasília), disseram as autoridades em coletiva de imprensa, e uma investigação preliminar assinalou que as chamas teriam começado no primeiro andar do imóvel, onde havia bicicletas elétricas.

O fogo foi registrado no distrito Yuhuatai de Nanquim, uma cidade com mais de oito milhões de habitantes situada cerca de 260 km a noroeste de Xangai.