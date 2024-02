Vini Jr. volta ao estádio do Valencia pela 1ª vez após caso de racismo

"Tolerância zero para o racismo no futebol", escreveu o chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu que "as ligas de outros países tomem sérias providências, porque nós não podemos permitir que o fascismo e o racismo tomem conta dos estádios de futebol".

As federações de Espanha e Brasil também mostraram seu repúdio pelo ocorrido e, como mostra de apoio, as seleções dos dois países farão um amistoso no dia 26 de março no estádio Santiago Bernabéu com o lema "Uma mesma pele".

Mas, antes do jogo, Vinícius Júnior terá que voltar a um estádio cujo comportamento será observado minuciosamente no sábado, e que medirá o controle do brasileiro sobre suas emoções.

"Não sou um santo, às vezes falo demais, dou dribles que não devo, faço coisas que não devo fazer, mas estou aqui para melhorar, quero melhorar", afirmou o jogador em janeiro, após o título do Real Madrid na Supercopa da Espanha.

