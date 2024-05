Vivia com cadáveres: cano entupido revelou hábito bizarro de serial killer

Nilsen fazia amizade com suas vítimas em pubs e bares antes de atraí-las para seu apartamento. De acordo com o The Sun, os rapazes iam até o local com a promessa de uma refeição, bebida ou sexo. A maioria deles era assassinado por estrangulamento. Além disso, Nilsen ocasionalmente afogava suas vítimas.

Como se fossem manequins. O escocês matava as vítimas e se sentava com os cadáveres antes de desmembrá-los, como se fossem colegas de quarto, segundo a BBC.

Os crimes de Nilsen só foram descobertos por acaso. Um vizinho chamou um encanador para investigar o entupimento do esgoto no local, e assim foram descobertos os restos mortais que ele tentou eliminar. De acordo com The Mirror, a polícia foi chamada e entrou no apartamento assim que Nilsen voltou do trabalho. O assassino foi preso depois de os policiais terem encontrado provas horríveis.

Em 1983, ele foi condenado à prisão perpétua por seis assassinatos e duas tentativas de homicídio. Inicialmente, Nilsen confessou ter matado "15 ou 16" jovens. No entanto, no julgamento, ele se declarou inocente, argumentando que não tinha capacidade mental para formar a intenção de cometer os homicídios.

'Fascínio pela morte'

O documentário "Murder in Mind" apresentou trechos de uma entrevista que Nilsen deu na prisão em 1993, relatou o canal de televisão norte-americano Sky News. Nele, o assassino descreveu como gostava de vestir os corpos com calças e coletes, depois despi-los, e disse que gostava da sensação de poder ao carregar os corpos "flácidos".