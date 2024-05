Água até o pescoço e caixa na cabeça: o desespero para salvar pets no RS

Os bombeiros pediram para a gente sair, mas eu não ia embora sem meus gatos.

Julia Corrêa

Quando Júlia voltou ao apartamento, a água batia em seu pescoço Imagem: Arquivo Pessoal

Júlia tem seis gatos e, no início da semana, abrigava um casal de amigos com mais dois —entre os pets, alguns são idosos e outro é cego. "Eram oito e não tínhamos caixa de transporte para todos. A orientação era enrolá-los em toalhas, mas não queria fazer isso porque uma amiga perdeu uma gata assim. Ela estava enrolada na toalha e pulou na água."

Com muita dificuldade, Júlia e os amigos conseguiram as caixas de transporte e iniciaram o salvamento na noite de segunda. Sete conseguiram ser resgatados ainda naquele dia e saíram do apartamento com ela. A Medusa, de 6 anos, ficou.

Ela se assustou e se escondeu, fiquei uma hora procurando e não achei. Deixei água e comida, e fui embora. Voltei no dia seguinte com medo de o apartamento ter sido saqueado e ela ter fugido.

Júlia Mitidieri

Ontem, quando Júlia voltou para resgatar Medusa, a água já batia no seu pescoço. "Tinha de deixar a cabeça virada para cima, se não meu queixo molhava", lembra ela.