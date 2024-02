Biden diz que cessar-fogo em Gaza 'provavelmente' não acontecerá até segunda

Mais de uma centena de palestinos morreram em Gaza durante a distribuição de ajuda humanitária. O Hamas acusou os soldados israelenses de abrir fogo contra uma multidão faminta.

Fontes israelenses confirmaram que militares, que se sentiam "ameaçados", abriram fogo, mas negaram que esses disparos sejam responsáveis por esse número de mortes.

Questionado se estava preocupado que isso complicasse as negociações para um cessar-fogo entre Israel e o Hamas, Biden respondeu: "Sei que será assim".

A duas semanas do início do mês sagrado muçulmano do Ramadã, as negociações para uma nova trégua estão se intensificando.

Biden havia dito no início desta semana, em Nova York, que tinha "esperança" de que um cessar-fogo fosse alcançado "até a próxima segunda-feira".