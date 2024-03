PSG empata com Monaco (0-0) antes de visitar a Real Sociedad na Champions

Com 55 pontos, o Paris Saint-Germain agora está 12 à frente do segundo colocado, o Brest, que joga em casa contra o Le Havre (14º) no domingo. O Monaco agora tem um ponto a menos que o Brest.

Mbappé, cuja saída do PSG em junho foi comunicada aos dirigentes do clube em fevereiro, teve uma noite discreta no Principado.

Ele ficou alguns minutos deitado na grama depois de brigar constantemente pela bola com o chileno Guillermo Maripán. Ele recebeu um toque na perna direita, antes de retornar ao campo para encerrar o primeiro tempo, mas sem problemas aparentes antes do intervalo, durante o qual foi substituído por Randal Kolo Muani.

No segundo tempo ele foi visto acompanhando o jogo, calmo e sorridente. Mbappé foi então até as tribunas para sentar ao lado da mãe.

Questionado pela televisão Amazon Prime após o jogo sobre a substituição de Mbappé, o técnico Luis Enrique disse que foi uma decisão "esportiva" e que não queria "polemizar".

Este é o segundo empate consecutivo do PSG na Ligue 1, depois do 1 a 1 do fim de semana passado com o Rennes, no Parque dos Príncipes. Naquela ocasião Mbappé também foi substituído, já no segundo tempo.