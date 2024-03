Chefe do Hamas afirma que ainda está 'aberto' a negociar trégua em Gaza

O chefe do Hamas especificou que esteve em contato com os mediadores - Egito, Catar, Estados Unidos - "algumas horas" antes de seu discurso, embora, assim como na última semana, não tenha havido resultados concretos para alcançar um cessar-fogo antes do início do ramadã, o mês de jejum muçulmano que começa na segunda-feira.

O Hamas, que governa Gaza desde 2007, pede um cessar-fogo definitivo e que Israel retire suas tropas do estreito território.

Israel, por outro lado, exige que o grupo islamista lhe entregue uma lista precisa dos reféns que ainda estão vivos. O Hamas afirmou que desconhecia quem deles estava "vivo ou morto".

No ataque do Hamas que desencadeou a guerra em 7 de outubro, os combatentes islamistas capturaram cerca de 250 pessoas no sul de Israel. As autoridades israelenses calculam que 130 ainda estão cativas em Gaza e que 31 delas teriam falecido.

