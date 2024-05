Brasileiro 'herói' disputará eleições em Dublin: 'Me acham oportunista'

Motivação para a candidatura. Caio afirmou que se sentiu "um pouco egoísta" após voltar ao Brasil com o dinheiro arrecadado pela vaquinha e julgou "um desperdício" não usar a própria visibilidade para mudar a realidade de brasileiros na região.

Polarização do Brasil fez com que ele escolhesse voltar à Irlanda. Natural do Rio de Janeiro, ele voltou ao estado em dezembro de 2022. Na ocasião, ele afirmou ter encontrado um Brasil polarizado politicamente, o que o desmotivou. O plano de Caio é levar toda a família para a Irlanda quando a filha mais velha dele concluir a graduação. "O resultado não vai fazer diferença [no plano]", afirma.

"Pequenos grupos extremistas não definem a população inteira", afirma o brasileiro. Questionado sobre casos de xenofobia que acabaram com brasileiros espancados nos últimos meses, Caio afirmou que este é um problema global e que não é positivo fazer generalizações. Para ele, os irlandeses são um povo acolhedor, que tem semelhanças com os brasileiros.

"Acho que consigo trazer visibilidade para casos de violência". Além de publicizar o caso envolvendo imigrantes para a população geral, Caio, que já foi dono de negócios em Londres e no Brasil, também pensa em criar programas de inclusão para jovens nos esportes e implementar programas para segurança de entregadores de delivery, em sua maioria estrangeiros, no país.

Brasileiro diz que a política é polêmica, mas que não tem dúvidas sobre a legitimidade da sua atitude. "O que me trouxe até aqui foi uma atitude. Eu sabia que [parar o ataque] era o certo a se fazer. Quando você sabe que o que você está fazendo é o certo, você tem certeza, você faz. Você não pensa nos riscos. É a mesma coisa agora", afirma.