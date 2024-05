TRE analisa cassação de Castro por inovar na roubalheira eleitoral no RJ

Basicamente o governo usou a Fundação Ceperj (Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) para irrigar dinheiro para dezenas de milhares de pessoas ligadas a políticos.

A investigação de Ruben Berta e Igor Mello mostram um esquema envolvendo cargos secretos, funcionários-fantasma, alunos de mentira, vultuosos saques em dinheiro, rachadinhas por PIX, enfim, financiamento de cabos eleitorais de aliados com recursos que deveriam ser gastos na construção do futuro da população.

Por exemplo, na época das investigações, o UOL entrou em contato com 75 bolsistas que deveriam ter dado aulas em um projeto de qualificação profissional da Uerj. Eles receberam uma bolada e repassaram a maior parte dela a terceiros através de PIX e boletos nos meses que antecederam a campanha eleitoral de 2022.

Ao todo, 92 bolsistas ganhavam R$ 34 mil brutos por mês, ficavam com uma parte - na maioria das vezes, algo em torno de R$ 2 mil - e entregavam o resto. No total, foram R$ 8 milhões entre abril e agosto de 2022. Um advogado recebeu mais de R$ 100 mil e admitiu que não trabalhou, outros 54 não explicaram se prestaram algum serviço de fato, 12 não faziam ideia de como seus dados foram usados na sacanagem.

Sim, outra inovação: o fantasma que não é branco, mas laranja.

"Um amigo próximo a um político aqui da região me chamou para dar aulas nesse projeto. Cheguei a preparar um material, mas, no dia do primeiro pagamento, ele disse que não seria necessário realizar o trabalho. Fomos ao banco e saquei todo o dinheiro. Fiquei com R$ 2.000 e, com o restante [cerca de R$ 23 mil], ele pediu para que eu pagasse um boleto em nome de uma empresa de terraplanagem", relata a investigação do UOL.