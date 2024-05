Educação de qualidade pede reforma na segurança pública, diz especialista

Evidentemente, o treinamento é importante, mas precisamos assumir que essa violência está constituindo o próprio território. Não é papel da escola liderar essas políticas de contenção.

A nota técnica propõe soluções concretas para o futuro, convocando instituições como o Ministério Público (MP) a agir. Quais as tarefas mais imediatas?

Precisamos partilhar as ações entre todas as instâncias que são responsáveis pelo direito à educação. O problema da violência não se resolve, simplesmente, com carro da polícia em frente à escola, mas com investimento na infraestrutura urbana, em ciência e metodologias de pesquisa.

Há bons exemplos do passado que nos ajudam, como o projeto de contraturno escolar da gestão Brizola (1983-1987, 1991-1994).

No fundo, há a discussão da vontade política, mas também dos recursos, que são mal distribuídos nos territórios — basta ver as ruas asfaltadas na zona sul do Rio e compará-las com as da Maré.

Olhando especialmente para o Rio, o estado é primeiro no ranking de denúncias de violência (desde física a psicológica) nas escolas, além de ser um dos líderes de interrupção escolar. É possível transpor esse debate para os demais estados, pensando em suas particularidades?