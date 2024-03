Yulia Navalnaya pede a seus apoiadores russos que 'não cedam' a Putin

"Sejam pacientes e continuem", pediu aos seus seguidores.

"As eleições acabaram, mas nada acabou. Pelo contrário, devemos nos unir e trabalhar mais do que nunca" para mudar o governo.

A oposição russa foi dizimada nos últimos anos pela repressão, que culminou em fevereiro com a morte na prisão, em circunstâncias turbulentas, de Alexei Navalny, que durante mais de uma década foi o representante dos detratores de Putin.

Navalnaya, que acusa as autoridades de terem assassinado o seu marido, garantiu que o seu movimento lutará "para que ninguém no mundo reconheça Putin como presidente legítimo, para que ninguém se sente com ele à mesa de negociações".

Por fim, agradeceu aos eleitores que compareceram às urnas ao meio-dia de domingo, seguindo o seu apelo para que mostrassem seu número.

Grandes filas se formaram em alguns lugares da Rússia e diante de muitas embaixadas.