Oposição denuncia 'bloqueio' a candidatura de Corina na Venezuela

O período de inscrição das candidaturas começou no último dia 21 e vai até a próxima segunda-feira. Maduro, que buscará o terceiro mandato, ainda não formalizou a indicação do governista Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV).

A oposição conta com apenas duas representações partidárias autorizadas: a MUD, antiga aliança substituída pela atual Plataforma Unitária (PUD), e Um Novo Tempo (UNT), de Manuel Rosales, que enfrentou Hugo Chávez nas presidenciais de 2006, esteve exilado no Peru e agora é governador do estado petroleiro de Zulia (oeste). Isso se traduz em apenas duas candidaturas.

Políticos que se apresentam como opositores, mas que a oposição considera que colaboram com o chavismo, foram os primeiros a se inscrever.

"O regime persiste em sua tentativa de escolher o candidato, um que, no momento da inscrição, já esteja derrotado. Essas NÃO são eleições, são as primárias do regime", criticou Magalli Meda, braço direito da inabilitada María Corina Machado e procurada pela justiça, acusada de conspirar contra o governo.