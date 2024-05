Ditadura tentou barrar inspeção estrangeira e mentiu sobre tortura e presos

Numa prisão em Belém, o CICV destacou como "um engenheiro do Exército, que não quis ser mencionado nos relatórios dos delegados, disse que havia sido encarregado de construir uma pequena prisão em um local militar e que achava que essa prisão não seria apenas para soldados que tivessem se comportado mal". "Em uma missão futura, se os delegados estivessem falando sobre centros de detenção militar, as unidades a serem visadas seriam as 'rádio-patrulhas' e o 'Corpo de Bombeiros'", disse o informe de 1975.

No Rio de Janeiro, a visita ocorreu sem que o CICV estivesse de posse de informações sobre a existência de presos políticos e confirmou a dificuldade em se encontrá-los. "Foi por acaso que encontramos os cinco clientes no Instituto Talavera Bruce, que nos informaram que havia outros clientes na Penitenciária Esmeraldino Bandeira, visitada no dia anterior, sem encontrar nenhum cliente, e principalmente em Ilha Grande", destacou. O termo "cliente" era usado pelo CICV para designar os presos políticos.

No informe sobre Ilha Grande, também no estado do Rio, o delegado apenas descreveu o local como "uma vergonha".

As dificuldades em identificar os locais onde estavam os presos políticos também foram registradas no Rio Grande do Sul, no Presidio Central. O CICV "observou que alguns dos presos políticos não se arriscariam a falar com o delegado".

O CICV ainda descobriria um argentino que ficou seis meses preso e incomunicável em uma delegacia no Brasil. E outro que disse que as condições de detenção eram "terríveis" no DOI no Rio.

Figueiredo disse que não existiam presos políticos

A partir de 1978, a entidade voltaria a pressionar por novas visitas, insistindo que elas ocorressem sem a presença da organização brasileira.