Ex-rival de Hugo Chávez enfrentará Maduro nas eleições venezuelanas

Rosales, 71 anos, é governador de Zulia, um estado de grande produção de petróleo na fronteira oeste com a Colômbia. Ele enfrentou o falecido Hugo Chávez nas eleições presidenciais de 2006, quando o líder socialista estava no auge da sua popularidade.

Minutos antes do anúncio do registro de Rosales, a Plataforma Unitária denunciou que "nunca" teve acesso ao sistema de candidaturas em uma plataforma online do CNE desde que o processo foi aberto, na quinta-feira da semana passada.

Maduro, que aspira o terceiro mandato presidencial, algo que o deixaria 18 anos no poder, registrou algumas horas antes sua candidatura com uma grande festa e sem nenhuma restrição.

A Plataforma Unitária desejava registrar a candidatura de Corina Yoris, indicada como substituta de María Corina Machado, que venceu com folga as primárias da aliança opositora no ano passado.

Machado era favorita nas pesquisas, mas foi inabilitada para exercer cargos públicos por 15 anos.

"Informamos à opinião pública nacional e ao mundo que trabalhamos o dia todo, reunidos em sessão permanente, para tentar exercer o nosso direito constitucional de registrar nosso candidato e não tem sido possível. Não nos permitiram acessar o sistema de candidaturas", afirmou o dirigente Omar Barboza em um vídeo divulgado pela coalizão opositora.