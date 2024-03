Justiça argentina condena 10 ex-repressores à prisão perpétua por crimes na ditadura

A Justiça condenou à prisão perpétua Federico Antonio Minicucci, Guillermo Matheu, Carlos Romero Pavón, Roberto Balmaceda, Gustavo Fontana, Jaime Lamont Smart, Jorge Héctor Di Pasquale, Juan Miguel Wolk, Horacio Luis Castillo e o médico policial Jorge Antonio Bergés.

Por sua vez, o ex-policial Alberto Julio Candiotti recebeu uma condenação a 25 anos de prisão e seu camarada Augusto Barré acabou absolvido.

- Julgamento e punição -

As Avós de Praça de Maio, a organização que busca netos nascidos durante o cativeiro de suas mães, foi parte do processo junto com sete netos restituídos.

O trabalho das Avós permitiu restituir a identidade de 133 netos dos 400 que a organização estima que foram raptados durante o cativeiro de suas mães.

"Estou feliz, estamos atravessando um momento difícil no país em relação à verdade e à memória, e isto é um empurrão grande para continuar demonstrando que houve um genocídio com 30.000 desaparecidos e que falta encontrar mais 300 irmãos", disse à AFP María Victoria Moyano Artigas, de 45 anos e nascida no Poço de Banfield durante o cativeiro de sua mãe.