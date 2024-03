Honduras enviará missão de observadores às eleições da Venezuela

Honduras enviará uma missão de observadores às eleições presidenciais de 28 de julho na Venezuela, em apoio ao que considera como "processos livres", anunciou, nesta quarta-feira (27), a presidente Xiomara Castro, aliada de seu contraparte venezuelano, Nicolás Maduro, que busca um terceiro mandato.

"Meu Governo vai enviar uma missão de observação e acompanhamento ao Povo Venezuelano nas próximas eleições de 28 de julho", escreveu na rede X a presidente de esquerda, que gerou polêmica há alguns dias ao cumprimentar o presidente russo, Vladimir Putin, por sua reeleição, questionada pela comunidade internacional.

O processo eleitoral na Venezuela também tem sido criticado pela proximidade entre o governo e os organismos eleitorais, e a impossibilidade de disputa no pleito da líder opositora María Corina, que venceu com folga as primárias em 2023, mas está inabilitada politicamente.