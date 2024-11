MP recomenda penhora de metade da mansão de Maluf avaliada em R$ 27 milhões

O ex-prefeito recorreu da decisão argumentando que tudo se trata do mesmo imóvel e obteve a suspensão da decisão até o julgamento do mérito pelos desembargadores do Tribunal de Justiça.

Chamado a opinar no processo, o Ministério Público defendeu a penhora de metade da propriedade.

Em parecer de 11 de novembro, a procuradora de Justiça Maria Fátima Leyser afirmou tratar-se de um imóvel de "enorme dimensão".

Ela propôs que a mansão seja alienada judicialmente, sendo que o valor proporcional a ser obtido pela matrícula da rua Costa Rica fique com Maluf de modo a garantir uma "moradia digna" para a família do ex-prefeito.

Na ação, a prefeitura disse que o valor venal de referência da matrícula da rua Costa Rica é de cerca de R$ 27 milhões.

A defesa de Maluf afirmou à Justiça que a casa foi adquirida após muito trabalho por parte do ex-prefeito, "não sendo justo e nem crível que argumentos unicamente apelativos possam servir de base para 'despejar' uma pessoa idosa, com sérios problemas de saúde, e sua família, do seu lar".