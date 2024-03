Athletic desafia Real no Espanhol; Barça tenta se manter na luta pelo título

Ancelotti, no entanto, não poderá contar com Courtois, que sofreu uma ruptura de menisco em um treino e dificilmente estará de volta antes do fim da temporada.

O Real Madrid terá que se recompor poucos dias depois de vários jogadores do elenco terem jogado por suas seleções, como é o caso de Vinícius Júnior e Rodrygo, que participaram dos amistosos do Brasil contra Inglaterra e Espanha.

- Manter a esperança -

Uma vitória permitiria ao Real Madrid, no mínimo, manter a vantagem sobre o Barcelona, já que no sábado os catalães recebem o Las Palmas (11º).

O time 'blaugrana' venceu seus últimos quatro jogos no campeonato e está classificado para as quartas de final da Liga dos Campeões.

"O campeonato não está perdido", afirmou no dia 7 de março o técnico Xavi Bernández, advertindo que "enquanto for matematicamente possível, continuaremos acreditando".