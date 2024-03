Bombardeio israelense na Síria mata 42 soldados e combatentes do Hezbollah

Desde o início do conflito, o Hezbollah, em solidariedade com o Hamas palestino, ataca quase diariamente alvos no norte de Israel a partir do sul do Líbano.

Israel responde aos ataques do Hezbollah com operações contra alvos em território libanês, cada vez mais profundos: as mais recentes atingiram áreas a mais de 100 quilômetros da fronteira.

Além disso, o Exército israelense intensificou os ataques contra elementos pró-Irã na Síria, país onde atacou muitos alvos desde o início, em 2011, de uma guerra civil.

Há algumas semanas, Israel anunciou que já havia atacado "quase 4.500 alvos do Hezbollah" no Líbano e na Síria desde o início da guerra com o Hamas em Gaza.

- Sem comentários de Israel -

O OSDH anunciou um balanço de 36 militares sírios e seis combatentes do Hezbollah mortos, além de dezenas de feridos, no ataque, que aconteceu em uma área próxima ao aeroporto de Aleppo.