"Oppenheimer" finalmente estreia nos cinemas do Japão

Nenhuma explicação oficial foi apresentada, o que alimentou as especulações de que o filme seria muito polêmico para ser exibido no Japão, o único país que foi vítima da bomba concebida pelo projeto liderado por Robert Oppenheimer.

Quase 140.000 pessoas morreram em Hiroshima e 74.000 em Nagasaki quando os Estados Unidos lançaram bombas atômicas sobre estas cidades em 1945, poucos dias antes do fim da Segunda Guerra Mundial.

Em uma grande sala de cinema do centro de Tóquio, onde o filme de Christopher Nolan estava em exibição nesta sexta-feira, não havia qualquer sinal dos cartazes promocionais que um cinéfilo espera de um sucesso global.

Apenas um pequeno pôster anunciava o filme, que teve orçamento de 100 milhões de dólares e arrecadou quase US$ 1 bilhão nas bilheterias de todo o mundo.

- Sentimentos contraditórios em Hiroshima -

A história do físico Robert Oppenheimer foi elogiada pela crítica e recebeu muitos prêmios: o longa-metragem foi o grande vencedor do Oscar este ano, com sete estatuetas, incluindo melhor filme, melhor diretor e melhor ator para Cillian Murphy.