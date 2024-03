Dezenas de detidos após incêndio de KFC em manifestação pró-Palestina no Paquistão

A manifestação reuniu 400 manifestantes, que entraram em confronto com as forças de segurança, afirmou à AFP o comandante da polícia de Mirpur, Kamran Mughal.

"Nós afirmamos que só poderiam protestar em uma área designada. Mas o número de pessoas começou a aumentar e eles seguiram para o KFC", disse Mughal.

A multidão incendiou o restaurante, mas o local não ficou totalmente destruído.

A maioria dos manifestantes não pertence a nenhum grupo, mas segundo a polícia os distúrbios contaram com a presença de integrantes do grupo islamista 'Tehreek-e-Labbaik Pakistan' (TLP), um movimento radical envolvido em uma onda de protestos violentos contra a França em 2020 e 2021 devido a uma polêmica sobre as caricaturas do profeta Maomé.

Os partidos islamistas do Paquistão convocaram um boicote aos produtos israelenses e criticaram os Estados Unidos e outras potências ocidentais por seu apoio a Israel na guerra contra o movimento palestino Hamas em Gaza.

