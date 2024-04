Terremoto de 6 graus atinge região nordeste do Japão

Um terremoto de 6 graus de magnitude sacudiu a região japonesa de Fukushima, na região nordeste do país, informou a Agência Meteorológica do Japão, que não emitiu um alerta de tsunami.

Em um primeiro momento não foram registrados danos ou vítimas. O epicentro do terremoto foi localizado a uma profundidade de 40 quilômetros. O tremor também foi sentido na capital Tóquio.

O Japão é um dos países com maior atividade sísmica do mundo e tem uma das legislações mais rigorosas do planeta para garantir que os edifícios e as infraestruturas resistam aos terremotos mais potentes.