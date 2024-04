Líder supremo do Irã reitera ameaça de represália contra Israel por ataque em Damasco

O líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, advertiu nesta quarta-feira que Israel que "será punido" pelo ataque aéreo de 1º de abril em Damasco que matou sete membros da Guarda Revolucionária iraniana, incluindo dois generais.

"O regime maligno cometeu um erro. Deve ser punido e será punido", disse Khamenei em um discurso exibido na televisão após as orações em Teerã do Aid al Fitr, a festa que marca o fim do Ramadã.

O ministro israelense das Relações Exteriores, Israel Katz, respondeu rapidamente com uma mensagem em farsi na rede social X. "Se o Irã atacar a partir do seu território, Israel responderá e atacará o Irã".