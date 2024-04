México apresenta denúncia contra Equador em Haia por ataque à embaixada e exige desculpas

O México apresentou, nesta quinta-feira (11), uma denúncia contra o Equador perante a Corte Internacional de Justiça (CIJ) em Haia pelo ataque à embaixada mexicana em Quito na última sexta-feira, informou sua Chancelaria.

O México está solicitando "a suspensão do Equador como membro das Nações Unidas até que ele emita um pedido público de desculpas reconhecendo as violações dos princípios e normas fundamentais do direito internacional, com o objetivo de garantir a reparação do dano moral infligido ao Estado mexicano e aos seus cidadãos", disse a ministra das Relações Exteriores, Alicia Bárcena, em uma coletiva de imprensa.

As forças policiais invadiram a embaixada na noite da última sexta-feira para capturar o ex-vice-presidente equatoriano Jorge Glas, acusado de corrupção e que horas antes havia recebido asilo político do México.