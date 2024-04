'Free Willie', um bar nudista LGBTQIA+ de Amsterdã busca combater a intolerância

Um dos jogadores, Erik de Roo, de 67 anos, descreve o bar como "sexualmente excitante".

"Para mim é um assunto mais de liberdade que de sexualidade", responde seu esposo Philip Bodifee, de 56 anos.

Além disso, Amsterdã precisa de locais seguros para a comunidade "queer", acrescenta, e destaca o contexto de intolerância crescente, inclusive de violência nesse país conhecido mundialmente por ter sido o primeiro a autorizar o casamento homoafetivo.

A festa do Orgulho na cidade atrai todos os anos milhares de visitantes à capital neerlandesa, vista como um templo do hedonismo. Mas os tempos mudaram.

Os países baixos caíram para o 14º lugar do Rainbow Index, que mede os direitos dos homossexuais no continente europeu, com preocupações crescentes relacionadas aos crimes de ódio.

Rikkie Kollé, primeira mulher transgênero a ser coroada Miss Países Baixos no ano passado, afirma ter recebido várias ameaças de morte.