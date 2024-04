Aston Villa vence Lille nos pênaltis e vai às semis da Conference League

O Aston Villa manteve viva sua luta para conquistar o primeiro troféu europeu em mais de 40 anos, depois de derrotar nesta quinta-feira (18) pelas quartas de final da Conference League o Lille por 4 a 3 nos pênaltis, após um gol no fim de Matty Cash que forçou a prorrogação.

O goleiro Emiliano 'Dibu' Martinez se destacou ao defender as cobranças de Nabil Bentaleb e Benjamin Andre nas penalidades e garantiu a classificação do Villa depois de ser vaiado ruidosamente por uma multidão de torcedores franceses irritados com suas comemorações. Ele já havia sido protagonista na vitória da Argentina na final da Copa do Mundo de 2022 sobre a França.

Houve um momento estranho durante a disputa de pênaltis nesta quinta-feira, quando ele recebeu um segundo cartão amarelo por fazer mais provocações, mas as regras determinam que todos os cartões sejam zerados antes do início das cobranças.