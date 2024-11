Penas para acusados de estupro de francesa dopada por marido superam média de condenações por agressão sexual

As penas requeridas são significativamente mais severas do que a média geral de condenações por estupro na França, de 11,1 anos em 2022, segundo o Ministério da Justiça. Contra os 50 réus processados ??por estupro com circunstâncias agravantes ou tentativa de estupro, o Ministério Público pediu penas de 12 a 18 anos de reclusão para 36 deles.

Laure Chabaud, uma das duas representantes do Ministério Público, disse, durante as alegações finais no tribunal criminal de Vaucluse, nesta quarta-feira, que o veredicto, mostraria "que o estupro acidental ou involuntário não existe", dando uma "mensagem de esperança às vítimas de violência sexual" e devolvendo "uma parte da humanidade roubada à Gisèle Pelicot".

"Mudar fundamentalmente as relações entre homens e mulheres"

No início desta fase do processo, na segunda-feira, os dois representantes do Ministério Público alertaram que "a ausência de consentimento (de Gisèle Pelicot) não poderia ser ignorada pelos acusados". "Não podemos mais dizer em 2024, que 'já que ela não disse nada, ela concordou'", acrescentou Laure Chabaud, refutando qualquer possibilidade de um "consentimento implícito" da vítima, ou "por procuração", que teria sido dada por seu marido.

Jean-François Mayet, vice-procurador-geral, estimou que, além das sentenças, "o desafio" deste julgamento era "mudar fundamentalmente as relações entre homens e mulheres".

A audiência foi suspensa, na manhã de quarta-feira até o início da tarde, para a primeira contestação da defesa, neste caso a de Béatrice Zavarro, advogada de Dominique Pelicot. As alegações continuarão na quinta-feira (27) com as de Patrick Gontard, advogado de Jean-Pierre M., 63 anos, acusado separadamente neste julgamento.