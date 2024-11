'Lula não sobe a rampa': por que plano de golpe tinha número 142?

Ainda segundo o relatório, "o documento, dentro do tópico 'Linhas de esforço', propunha algumas ações. Elas incluíam "interrupção do processo de transição", "mobilização de juristas e formadores de opinião" e "enquadramento jurídico do decreto 142 (AGU e MJ)'", em referência à Advocacia-Geral da União e ao Ministério da Justiça.

Outros tópicos possuem siglas e jargões próprios do militarismo como "CG Pol" (Centro de Gravidade Político), com a descrição de medidas autoritárias, que demonstram a intenção dos investigados em executar um golpe de Estado para manter o então presidente Jair Bolsonaro no poder.

Trecho de relatório da Polícia Federal

No diagrama, estavam previstas a anulação das eleições, a prorrogação dos mandatos, a substituição de todo o TSE e a preparação de novas eleições. "Por fim, sob o tópico EFD Pol (Estado Final Desejado Político), destaca-se o texto 'Lula não sobe a rampa', com a clara alusão ao impedimento de que o vencedor das eleições de 2022 assumisse o cargo da Presidência", diz um trecho do documento.

Bolsonaro e outros indiciados negam tentativa de golpe. "A palavra golpe nunca esteve no meu dicionário", disse o ex-presidente na segunda-feira (25);