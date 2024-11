'American Railroad', projeto musical que revela histórias não contadas de imigrantes

Este ano seu nome saltou à fama nos círculos pop depois que ela interpretou o já icônico riff de banjo inicial do sucesso da diva Beyoncé "Texas Hold 'Em", mas esta artista tem sido um pilar da música há anos e exerce uma profunda influência em vários gêneros.

Giddens, de 47 anos, tem promovido a exploração das tradições musicais locais no contexto da chamada "world music", termo vago para classificar e comercializar música fora dos padrões tradicionais modernos do ocidente. Ela se define como "uma artista muito americana, mas uma artista americana muito enraizada na história".

Com "American Railroad", ela pretende demonstrar que a música americana sempre foi "world music", aproveitando o talento e a contribuição cultural das pessoas de diversas origens que compõem sua população.

O projeto inclui peças personalizadas e arranjos folclóricos como "Swannanoa Tunnel", uma canção escrita por negros presos injustamente e obrigados a participar da construção de um túnel ferroviário através da Carolina do Norte, estado natal de Giddens.

De acordo com a artista, a história da ferrovia transcontinental serve para dar destaque aos grupos esquecidos, sem os quais os Estados Unidos atuais nunca teriam existido.

"Pessoas que não eram consideradas de valor em nossa sociedade... foram os que construíram essa coisa incrivelmente importante do ponto de vista econômico e tecnológico que... transformou nossa história", diz à AFP antes de uma apresentação do Silkroad na Academia de Música do Brooklyn.