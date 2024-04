Ação coletiva é apresentada por colapso de ponte nos EUA

Um casal com um negócio familiar em Baltimore apresentou uma ação coletiva contra as empresas singapurenses proprietária e administradora do cargueiro Dalí, que derrubou uma ponte essencial para a economia americana, segundo documentos judiciais.

Um mês depois, o Dalí segue sob os escombros da ponte Francis Scott Key, nessa cidade da costa leste dos Estados Unidos, bloqueando parte do transporte marítimo em um dos portos mais movimentados do país.

Um primeiro cargueiro parado no porto de Baltimore desde o colapso de 26 de março partiu na quinta-feira (25) por meio de um novo canal temporário de 106 metros de comprimento e 19 metros de largura aberto no mesmo dia, o quarto operado desde a catástrofe.