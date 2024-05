Aluguel de emendas é escândalo contratado para explodir no Congresso

O aluguel de emendas feito por parlamentares no Congresso Nacional é o "escândalo" que vai estourar em breve no legislativo, afirmou o colunista do UOL Kennedy Alencar no Análise da Notícia da tarde desta terça-feira (7).

Tem um novo escândalo para estourar no Congresso Nacional. É muito forte uma articulação interna, negociações internas, de aluguel de emenda. Hoje, um parlamentar tem à disposição dele R$ 50 milhões de emendas por ano. Esse é o parlamentar mais fraquinho, eles dizem. Aquele com pouca articulação política, aquele que não consegue apadrinhar uma emenda da comissão, coletiva e tudo mais. R$ 50 milhões ele tem. Kennedy Alencar, colunista do UOL