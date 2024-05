Após início de rusga, Lula, Leite e Barroso pregam união no RS: 'orquestra'

Lula afirmou que os Poderes são autônomos, mas devem "funcionar como uma orquestra". Em seu discurso, ele afirmou que convidou os presidentes da Câmara, Arthr Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), para acompanhá-lo na comitiva que foi ao RS. Os dois não viajaram devido às sessões de votação no Congresso, mas se reuniram com o presidente ontem no Palácio do Planalto.

Embora nós sejamos poderes autônomos, a gente tem que funcionar como orquestra. Ou seja, a gente não pode ser encontrar apenas em jantares, de vez em quando. A gente não pode se encontrar apenas para fazer um ato solene em Brasília. É importante que a gente se encontre também nos momentos de amargura do povo brasileiro

Presidente Lula (PT), em evento com anúncios de apoio ao Rio Grande do Sul

Leite e Barroso falaram contra a politização da tragédia. O governador, que já havia adotado um tom conciliatório na visita anterior de Lula, declarou hoje que diferenças políticas ou ideológicas não vão atrapalhar os trabalhos no estado. Já Barroso afirmou que a união entre os entes é "uma elevação de patamar civilizatório".

Nós estamos aqui para mostrar que não haverá diferenças políticas, não poderá haver diferença ideológica para superar o momento de união que deve ser atender as pessoas que mais precisam

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB)

Eu não sou da política, sou do Direito, mas é muito importante ressaltar nesse momento a presença do Presidente da República e do governador do estado. Acho que isso representa uma elevação de patamar civilizatório, que é a não politização de uma crise humanitária

Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do STF

Pimenta disse que o governo federal trabalha em "sintonia e parceria" com a gestão estadual. O ministro, que assumiu o cargo de ministro da Secretaria Extraordinária de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, afirmou que Lula teve a mesma postura colaborativa nas enchentes que atingiram o estado no ano passado.