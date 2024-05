No hospital há 10 dias, Bolsonaro tem internação mais longa desde 2019

Desde 2019, Bolsonaro passou por ao menos 11 internações, 9 delas relacionadas ao ataque que sofreu. A última delas foi em fevereiro deste ano, quando ele ficou internado por algumas horas para a realização de exames. Médicos avaliaram que ele não precisaria passar por nova cirurgia no abdômen.

Agenda política e internação em Manaus

Ex-presidente teve infecção na perna e ficou internado em Manaus (AM). Ele chegou à cidade no dia 3 para participar de um evento de campanha para a pré-candidatura do deputado federal Alberto Neto à Prefeitura. Bolsonaro já embarcou para o compromisso sentindo desconforto, mas só procurou antedimento só no dia seguinte — ele chegou a ter alta no dia 4, mas precisou retornar à unidade hospitalar no domingo (5).

Bolsonaro chegou a São Paulo na noite da segunda-feira da semana passada (6). A transferência para a capital paulista foi feita após exames diagnosticarem uma nova obstrução intestinal no ex-presidente durante a madrugada, segundo o advogado Fabio Wajngarten, que o assessora.

Antes do diagnóstico de obstrução, plano inicial era que Bolsonaro fosse transferido para Brasília. Desde quando foi alvo de tentativa de assassinato em 2018, durante um ato de campanha em Juiz de Fora (MG), Bolsonaro foi tratado no Vila Nova Star na maioria das vezes.

Agenda de maio foi cancelada

Bolsonaro não vai mais participar de agendas com pré-candidatos neste mês. Os cancelamentos foram confirmados por Wajngarten. Os compromissos começariam na semana passada, quando ele desembarcaria em Belém para eventos com o delegado Éder Mauro (PL-PA), deputado federal e pré-candidato a prefeito.