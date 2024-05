Petro anuncia que Colômbia vai romper relações diplomáticas com Israel por causa de Gaza

"Os tempos de genocídio, de extermínio de um povo inteiro diante de nós não podem chegar", acrescentou o presidente da Praça de Bolivar, no centro da capital, onde recebeu milhares de seus apoiadores.

"Se a Palestina morrer, a humanidade morre", disse ele em meio a gritos de apoio.

O conflito eclodiu em 7 de outubro, quando comandos do Hamas mataram 1.170 pessoas, a maioria civis, e sequestraram cerca de 250 no sul de Israel, de acordo com uma contagem da AFP baseada em estatísticas israelenses.

As autoridades israelenses estimam que 129 pessoas permanecem em cativeiro em Gaza, das quais 34 teriam morrido.

A resposta militar de Israel matou mais de 34.000 pessoas, a maioria civis, de acordo com o Ministério da Saúde do território governado pelo Hamas.

A Colômbia é um dos principais aliados da África do Sul em seu processo contra Israel na Corte Internacional de Justiça (CIJ) por atos de "genocídio" em Gaza.