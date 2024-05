Mais de 30% da energia em 2023 foi de origem renovável, aponta relatório

Segundo o Ember, esse crescimento poderia levar o mundo, "talvez neste ano", a observar uma redução da produção de eletricidade de origem fóssil.

"A diminuição das emissões do setor elétrico é, agora, inevitável", afirmou o especialista Dave Jones, do Ember, para quem "2023 pode ter sido o ponto de inflexão, um marco na história da energia. No entanto, o ritmo da redução das emissões vai depender da velocidade da revolução das energias renováveis."

Na COP28, realizada no ano passado, os países prometeram medidas para triplicar a capacidade global de energia renovável até 2030, o que permitiria que o mundo chegasse a 60% de energia de origem renovável, ressaltou o Ember.

