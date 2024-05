Israel bombardeia Gaza e EUA ameaça suspender ajuda militar

O Exército de Israel prosseguiu nesta quinta-feira (9) com os ataques contra a Faixa de Gaza, apesar da ameaça do governo dos Estados Unidos de suspender o fornecimento de algumas armas em caso de ataque contra a cidade de Rafah, no sul do território.

O destino desta cidade na fronteira com o Egito e o futuro dos reféns sequestrados pelo Hamas no ataque contra Israel estão no centro das negociações indiretas para uma trégua, que foram retomadas no Cairo.

A Agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinos (UNRWA) afirmou que quase 80.000 pessoas fugiram de Rafah desde 6 de maio, quando Israel ordenou a saída dos palestinos que viviam na zona leste da cidade.