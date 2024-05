Violência e assédio contra pessoas LGBTQ atingem 'novo pico' na Europa

A violência e o assédio contra pessoas LGBTQ na Europa atingiram um "novo pico" nos últimos anos, de acordo com uma pesquisa publicada nesta terça-feira (14) pela agência de direitos humanos da União Europeia.

De acordo com a Agência da União Europeia para os Direitos Fundamentais (FRA), embora cada vez mais pessoas LGBTQ se sintam capazes de mostrar abertamente a sua identidade, a discriminação que enfrentam "continua elevada" e sofrem "mais violência, assédio e intimidação" do que antes.

A FRA interrogou mais de 100.000 pessoas LGBTQ de todos os 27 Estados-Membros da UE, bem como da Albânia, da Macedônia do Norte e da Sérvia. A pesquisa revelou que 14% dos entrevistados sofreram uma agressão física ou sexual nos cinco anos anteriores à realização da pesquisa em 2023, com as pessoas intersexuais enfrentando a maior violência.